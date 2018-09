Polizei Warendorf / Ostbevern. Zeugen gesucht

Ostbevern. Zeugen gesucht

Warendorf - Bislang nicht aufgefunden werden konnte ein weißer Peugeot Kleintransporter, der in der Nacht zu Dienstag, 11.09.2018, auf der Ladbergener Straße in Ostbevern gestohlen wurde. Unbekannte Täter drangen in die Werkhalle einer Firma ein und stahlen hieraus den mit Werkzeugen beladen Transporter. An dem weißen Transporter der Marke Peugeot, Typ Boxer 3, sind die amtlichen Kennzeichen WAF-P 2002 angebracht. An den Fahrzeugseiten befindet sich eine Firmenaufschrift. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht oder Angaben zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Warendorf, Telefon 02581/94100-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

