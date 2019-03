Polizei Warendorf / Ostbevern. Zusammenstoß zwischen PKW und ...

Ostbevern. Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad

Warendorf - Eine 35-jährige Ostbeveranerin befuhr am Dienstag, 05.03.2019, gegen 16:30 Uhr, mit ihrem PKW Mazda in Ostbevern die Bahnhofstraße in Richtung Grevener Damm. Sie beabsichtigte, den Grevener Damm in Richtung Telgenkamp zu überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 16-jährigen Radfahrer aus Ostbevern, der den Grevener Damm in Richtung Bahnhofstraße befuhr. Der Radfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht. Rettungskräfte kümmerten sich um die Erstversorgung des 16-Jährigen, der im Anschluss in die Obhut der Mutter übergeben wurde. Es entstand ein Gesamtsachschaden von etwa 700 Euro.

