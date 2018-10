Polizei Warendorf / Sassenberg: Brand einer Gartenhütte

Sassenberg: Brand einer Gartenhütte

Warendorf - Am heutigen Freitag, gegen 15.10 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr über einen Brand in der Vohrener Straße in Sassenberg informiert. Da anfänglich von einem Wohnhausbrand ausgegangen werden musste, rückte die Feuerwehr mit den Löschzügen Sassenberg und Füchtorf aus. Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte war schnell klar, dass eine im Garten befindliche Hütte in Brand geraten war. Das Feuer wurde durch die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr gelöscht. Durch den Brand entstand ein Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Brandstelle wurde von der Kriminalpolizei beschlagnahmt.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw