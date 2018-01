Polizei Warendorf / Sassenberg - Carportbrand drohte auf Haus ...

Sassenberg - Carportbrand drohte auf Haus überzugreifen, 9 Personen verletzt

Warendorf - POLWAF; 01.01.2017

Am 01.01.2018, gegen 01:34 Uhr kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Brand in Sassenberg auf der Erich-Kästner-Straße. Bei Eintreffen der Streifenwagen, stand das Carport eines Einfamilienhauses in Flammen. Die Flammen entzündeten dann das Carport des Nachbarhauses und drohten auf das Haus überzugreifen. Bewohner und Besucher konnten aus den Häusern evakuiert werden. Sie hatten noch selbstständig Fahrzeuge versetzt. Durch den Brand erlitten acht Personen eine Rauchgasintoxikation. Sie wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Bei den Löscharbeiten wurde ein Feuerwehrmann verletzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Eingesetzt waren 2 Löschzüge der FW Sassenberg, 6 Rettungswagen, 2 Notärzte, starke Kräfte der Polizeiwache Warendorf und das Ordnungsamt Sassenberg. Traurige Randnotiz: Ein 23-jähriger Sassenberger, der stark alkoholisiert war, beleidigte die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und behinderte die Rettungsarbeiten. Da er dem ausgesprochenen Platzverweis nicht Folge leistete, wurde er in Gewahrsam genommen.

