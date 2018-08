Polizei Warendorf / Sassenberg. Deutlich zu schnell und ...

Sassenberg. Deutlich zu schnell und alkoholisiert

Warendorf - Deutlich zu schnell und alkoholisiert unterwegs war ein 44-jähriger Fahrzeugführer am Mittwoch, 15.8.2018 auf der B 513 im Bereich Sassenberg. Auf der Bundesstraße gilt eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h, die der Sassenberger mit 158 km/h mehr als deutlich überschritt. Bei diesem Grad der Überschreitung ist Vorsatz anzunehmen, so dass sich das Bußgeld auf 480 Euro verdoppelt. Für das Fahren unter Alkoholeinfluss kommt ein weiteres Bußgeld in Höhe von 500 Euro auf ihn zu. Das ist aber noch nicht alles, da der Gesetzgeber für beide Verstöße jeweils zwei Punkte sowie ein einmonatiges Fahrverbot vorsieht.

Bei der Geschwindigkeitskontrolle auf der B 513 erwischten die Beamten noch einen zu schnell fahrenden Kradfahrer, der mit einem Verwarngeld davon kam. Teurer wurde es für einen Fahrzeugführer, der dort mit 126 km/h gemessen wurde. Er muss mit 80 Euro Bußgeld sowie einem Punkt rechnen.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw