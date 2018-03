Polizei Warendorf / Sassenberg, Fahrradhalterung an geparktem ...

Sassenberg, Fahrradhalterung an geparktem Pkw beschädigt

Warendorf - In der Zeit vom 29.03.2018 17:00 Uhr bis 30.03.2018 08:00 Uhr wurde die Fahrradhalterung eines, in der Wickedestraße geparkten Pkw, durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Verursacher des Schadens entfernte sich unverrichteter Dinge. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Warendorf unter Telefon 02581-941000332 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw