Polizei Warendorf / Sassenberg-Füchtorf - Kradfahrer bei ...

Sassenberg-Füchtorf - Kradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Warendorf - Am 19.09.18, gegen 17.13 Uhr kam es in Sassenberg-Füchtorf auf der Milter Straße zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Ein 28-jähriger aus Bad Laer fuhr mit seinem Motorrad auf der Milter Straße in Richtung Füchtorf. Aus bisher ungeklärter Ursache kam er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Sturz verletzte sich der 28-jährige so schwer, dass er trotz Reanimationsmaßnahmen an der Unfallstelle verstarb. Besondere Tragik erfuhr der Unfall durch den Umstand, dass der Vater des Verstorbenen hinter ihm fuhr. Die Milter Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt. Vor Ort eingesetzt waren die Feuerwehr Sassenberg (Löschzug Füchtorf), 2 Rettungswagen, 1 Notarzt und ein Rettungshubschrauber.

