Polizei Warendorf / Sassenberg, Glandorfer Straße, Einbruch in ...

Sassenberg, Glandorfer Straße, Einbruch in eine Bäckerei

Warendorf - Am Sonntag, 04.11.2018, gegen 18.44 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in eine Bäckerei an der Glandorfer Straße in Füchtorf ein. Der unbekannte Täter wurde von dem Inhaber der Bäckerei dabei überrascht und verließ fluchtartig die Bäckerei. Zusammen mit einer vor dem Haus wartenden zweiten Person flüchtete er in Richtung Ortsmitte Füchtorf. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Beide männlichen Täter waren insgesamt dunkel bekleidet und trugen eine dunkle Kappe. Der Täter aus der Bäckerei ist 185 bis 190 Zentimeter groß, schlank, etwa 20 bis 25 Jahre alt. Er hat helle Haare, war bekleidet mit einem Blouson nach Art einer Bomberjacke. Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich der Glandorfer Straße oder Ortsmitte in Füchtorf gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiwache Warendorf unter der Telefonnummer 02581-941000 oder der E-Mail Poststelle.Warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

