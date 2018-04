Polizei Warendorf / Sassenberg. Lkw-Fahrer gesucht

Sassenberg. Lkw-Fahrer gesucht

Warendorf - Gesucht wird der Fahrer eines Lkws, der am Mittwoch, 11.04.2018, gegen 14.50 Uhr, an einem Verkehrsunfall an der Einmündung B 475/B 513 in Sassenberg beteiligt war.

Eine 80-jährige Warendorferin befuhr mit ihrem Auto die B 475 in Richtung Sassenberg und bog nach rechts auf die B 513 ab. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Lkw, der die B 475 in Gegenrichtung befuhr und ebenfalls auf die B 513 abbog. Der Fahrer des grünen Fahrzeugs, an dem sich ein Anhänger befand kümmerte sich nicht um den Verkehrsunfall und fuhr weiter in Richtung Greffen. Am Fahrzeug der Warendorferin entstand erheblicher Sachschaden. Zeugen sowie der Fahrer des Lkws werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf zu melden, Telefon 02521/911-0.

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw