Polizei Warendorf / Sassenberg. Person bei Schlägerei verletzt

Sassenberg. Person bei Schlägerei verletzt

Warendorf - Ein 23-jähriger Sassenberger und ein 15-Jähriger Sassenberger gerieten am Donnerstag, 28.02.2019, gegen 22.20 Uhr, in einem Festzelt auf der Schückingstraße in Sassenberg aus unbekannten Gründen in einen verbalen Streit. Nachdem beide das Zelt verlassen hatten, schlug der 15-Jährige den 23-Jährigen mit der Faust. Dieser wurde schwer verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Die Erziehungsberechtigten des 15-Jährigen wurden durch die eingesetzten Einsatzkräfte über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt.

