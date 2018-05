Polizei Warendorf / Sassenberg: Radfahrer bei Verkehrsunfall ...

Sassenberg: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Warendorf - Am 29.05.18, gegen 18:55 Uhr, befuhr ein 54jähriger Mann aus Sassenberg verbotswidrig mit seinem Fahrrad den linken Radweg an der Schürenstraße in Sassenberg. Dabei kam es zu einer Kollision mit einer 43jährigen Frau aus Sassenberg, welche mit ihrem Pkw Nissan eine Grundstücksausfahrt verlassen wollte. Bei dem Unfall stürzte der 54-Jährige und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 350 Euro.

