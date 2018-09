Polizei Warendorf / Sassenberg. Seat Ibiza bei Verkehrsunfall ...

Sassenberg. Seat Ibiza bei Verkehrsunfall beschädigt, Verursacher flüchtig

Warendorf - In dem Zeitraum von Freitag, 28.09.2018, 19.30 Uhr, bis Samstag, 29.09.2018, 07.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen auf dem Kiefernweg geparkten weißen Seat Ibiza. Der Pkw des 55-jährigen Sassenbergers wies Schäden an der Fahrertür und dem Außenspiegel auf. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die Schadensregulierung eingeleitet zu haben. Nach Sichtung der Unfallspuren kommt möglicherweise ein rotes Tatfahrzeug in Betracht. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 2000 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

