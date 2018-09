Polizei Warendorf / Sassenberg, Steinkamps Heide, Zusammenstoß ...

Sassenberg, Steinkamps Heide, Zusammenstoß zwischen zwei Radfahrern

Warendorf - Am Montag, 24.09.2018, gegen 15.35 Uhr, befuhren zwei Radfahrerinnen in Sassenberg den Wirtschaftsweg Steinkamps Heide in Richtung der Bundesstraße 475. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache verlor die 88-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrrad und touchierte das Fahrrad der neben ihr fahrenden 86-Jährigen. Beide Personen kamen zu Fall, Rettungskräfte brachten die verletzte 88-Jährige in ein Krankenhaus nach Warendorf. Die 86-Jährige Radfahrerin blieb unverletzt. Es entstand geringer Sachschaden an den Fahrrädern.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw