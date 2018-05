Polizei Warendorf / Sassenberg. Tondorfstraße, Verkehrsunfall ...

Sassenberg. Tondorfstraße, Verkehrsunfall mit Personenschaden

Warendorf - Am Freitag, 18.05.2018, gegen 15.10 Uhr, fuhr ein 17-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad in Sassenberg die Tondorfstraße in Richtung der Drostenstraße. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache fuhr der 17-Jährige auf einen PKW auf, der gerade in den fließenden Verkehr einfuhr. Der Kradfahrer kam zu Fall und verletzte sich schwer, Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus nach Warendorf. Es entstand ein Gesamtsachschaden von geschätzt etwa 3.500 Euro.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw