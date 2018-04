Polizei Warendorf / Sassenberg. Verkehrsunfall mit drei Verletzten.

Sassenberg. Verkehrsunfall mit drei Verletzten.

Warendorf - Am Freitag, 27.04.2018, um 17:02 Uhr, ereignete sich auf der Versmolder Straße in Sassenberg ein Verkehrsunfall mit drei verletzten Personen.

Eine 57-jährige Sassenbergerin befuhr mit ihrem Pkw die B476 von Sassenberg aus in Richtung Peckeloh. An der Einmündung Feldmark beabsichtigt diese nach Links abzubiegen. Ihr entgegen kommt ein 61jähriger Mann aus Versmold mit seinem Pkw. Im Einmündungsbereich kommt es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Bei dem Verkehrsunfall werden die beiden Fahrzeugführer und die 63jährige Beifahrerin des Versmolders verletzt. Die Verletzten werden mit Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht.

