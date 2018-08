Polizei Warendorf / Sassenberg. Vier Verletzte bei einem ...

Sassenberg. Vier Verletzte bei einem Verkehrsunfall

Warendorf - Eine 25-jährige Frau aus Glandorf befährt mit ihrem PKW die B475 in Richtung Sassenberg und beabsichtigt nach links auf den Zubringer zur K18 abzubiegen. Dabei übersieht sie den entgegenkommenden PKW eines 34-jährigen Mannes aus Espelkamp, welcher mit drei Personen besetzt war. Im Einmündnungsbereich kommt es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, in Folge dessen insgesamt drei Personen leicht und eine Person schwerverletzt wurden. Die verletzten Personen wurden in nahegelegene Krankenhäuser verbracht.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Einmündungsbereich für eine Stunde gesperrt. Bei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 13.000 Euro.

