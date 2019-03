Polizei Warendorf / Sendenhorst-Albersloh. Bei Alleinunfall ...

Sendenhorst-Albersloh. Bei Alleinunfall schwer verletzt

Warendorf - Am Montag, 25.3.2019, ereignete sich gegen 21.00 Uhr ein Alleinunfall auf der L 586 zwischen Albersloh und Münster. Ein 32-Jähriger befuhr mit einem Pkw die Landstraße in Richtung Münster. Der Münsteraner geriet mit dem Pkw auf einen Grünstreifen, verlor die Kontrolle über das Auto und rutschte damit in den Graben. Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Das beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt und die Landstraße für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt. Der bei dem Alleinunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 2.500 Euro.

