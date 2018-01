Polizei Warendorf / Sendenhorst-Albersloh. Hunde bei Einbruch ...

Sendenhorst-Albersloh. Hunde bei Einbruch in ein Zimmer gesperrt

Warendorf - Unbekannte Personen brachen am Samstag, 20.1.2018, zwischen 18.45 Uhr und 21.1.2018, 2.45 Uhr, in eine Wohnung am Kirchplatz in Albersloh ein. Der oder die Täter durchsuchten die Räume nach Beute und sperrten zwei anwesende Hunde in ein Zimmer ein. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Hinweise zu dem Einbruch nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

