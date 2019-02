Polizei Warendorf / Sendenhorst-Albersloh. Unbekannte setzen ...

Sendenhorst-Albersloh. Unbekannte setzen Gebüsch auf Privatgrundstück in Brand

Warendorf - Am Samstag, den 23.02.2019, um 21.15 Uhr, setzten bislang unbekannte Personen einen Strauch auf einem Grundstück in der Bauernschaft Ahrenhorst in Brand. Noch bevor das Feuer auf das angrenzende Wohnhaus übergreifen konnte, löschten ein Nachbar und die alarmierte Feuerwehr die Flammen. Der Brand verursachte einen Sachschaden von 500 Euro. Die Bewohner blieben unverletzt. Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen auf.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Ahlen, Telefon 02382-9650 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

