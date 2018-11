Polizei Warendorf / Sendenhorst. Autofahrer verletzt sich bei ...

Sendenhorst. Autofahrer verletzt sich bei Alleinunfall mit nicht zugelassenem Pkw

Warendorf - Ein Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Autofahrer ereignete sich am Samstag, den 17.11.2018, um 17.00 Uhr, auf der Straße Im Holt in Sendenhorst. Ein 24-Jähriger führte mit seinem nicht zugelassenen Pkw eine Probefahrt durch. Aus bislang unbekannten Gründen kam der Sendenhorster nach rechts von der Fahrbahn ab, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß auf der linken Straßenseite gegen einen Baum. Hierbei verletzte er sich leicht. Rettungskräfte brachten den 24-Jährigen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Feuerwehr musste den schwer beschädigten Baum fällen. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 5000 Euro. Den Unfallfahrer erwartet ein Strafverfahren.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw