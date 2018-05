Polizei Warendorf / Sendenhorst. Autofahrerin touchierte Bus ...

Sendenhorst. Autofahrerin touchierte Bus und überschlug sich anschließend

Warendorf - Am Dienstag, 8.5.2018, überholte eine 30-jährige Lengericherin gegen 19.00 Uhr, mit ihrem Pkw einen vor ihr fahrenden Bus auf der L 811 in Richtung Sendenhorst. Der entgegenkommende 79-jährige Fahrer eines Pkws leitete eine Vollbremsung ein und wich über den Grünstreifen aus, um einen Verkehrsunfall zu verhindern. Die Lengericherin stieß mit ihrem Auto gegen die linke Seite des Busses und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Pkw überschlug sich mehrfach und blieb im rechten Grünstreifen auf dem Dach liegen. Hierbei verletzte sich die 30-Jährige, so dass Rettungskräfte die Frau zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus brachten.

Das total beschädigte Auto der Lengericherin wurde abgeschleppt und an den Halter übergeben. Die Feuerwehr Sendenhorst kümmerte sich um die in den Grünstreifen ausgelaufenen Betriebsstoffe. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 7.000 Euro. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein der Frau wegen ihres gefährdenden, grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Fahren sicher.

