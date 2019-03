Polizei Warendorf / Sendenhorst. Bei Kontrolle Rauschgift gefunden

Sendenhorst. Bei Kontrolle Rauschgift gefunden

Warendorf - Am Montag, 25.3.2019 kontrollierten Polizisten gegen 18.55 Uhr einen Autofahrer auf der Lorenbeckstraße in Sendenhorst. Bei der Überprüfung des 21-Jährigen ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum. Des weiteren nahmen die Beamten im Fahrzeug des Sendenhorsters deutlichen Cannabisgeruch wahr, so dass sie dieses durchsuchten. Hierbei fanden sie einen Konsumgegenstand und eine geringe Menge Rauschgift, das die Einsatzkräfte sicherstellten. Die Beamten ließen dem jungen Mann eine Blutprobe entnehmen, untersagten ihm die Weiterfahrt mit dem Auto und leiteten gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein.

