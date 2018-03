Polizei Warendorf / Sendenhorst. Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Sendenhorst. Einbruch in ein Einfamilienhaus.

Warendorf - Am 03.03.2018 in der Tatzeit zwischen 16.45 Uhr und 19.50 Uhr drangen unbekannte Personen gewaltsam in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Eichendorffstrasse in Sendenhorst ein. Sie öffneten und durchsuchten sämtliche Schränke und Schubladen nach Wertgegenständen. Dabei entwendeten sie unter anderem Bargeld, einen Notebook und eine Armbanduhr. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Ahlen, Telefonnummer 02382-9650, oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

