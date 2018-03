Polizei Warendorf / Sendenhorst. Fahrzeug überschlug sich

Sendenhorst. Fahrzeug überschlug sich

Warendorf - Am Mittwoch, 14.3.2018, verlor ein 22-jähriger Fahrzeugführer gegen 7.30 Uhr, auf der L 811 zwischen Sendenhorst und Alverskirchen die Kontrolle über sein Auto. Der Sendenhorster war in Richtung Alverskirchen unterwegs, als er mit seinem Pkw ins Schleudern geriet. Als der junge Mann mit seinem Fahrzeug gegenlenkte, geriet es in den rechten Straßengraben. Dann überschlug sich der Pkw mehrfach und blieb auf einem angrenzenden Acker stehen. Bei dem Verkehrsunfall verletzte sich der 22-Jährige schwer. Rettungskräfte brachten den Sendenhorster zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der bei dem Alleinunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 1.800 Euro. Die L 811 war während der Rettung- und Bergungsmaßnahmen sowie der Verkehrsunfallaufnahme für etwa eine Stunde gesperrt.

