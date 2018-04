Polizei Warendorf / Sendenhorst. Schwerverletzter Motorradfahrer.

Sendenhorst. Schwerverletzter Motorradfahrer.

Warendorf - Am 22.04.2018, um 15.40 Uhr befuhr ein 39jähriger aus Münster mit seinem Krad die L520 (Elmster Berg) in Fahrtrichtung Münster. Dort kam er aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in einen Straßengraben. Hierbei stürzte er von seinem Krad, er wurde dabei schwer verletzt und mittels RTW in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Das Krad wurde dabei total zerstört und musste abgeschleppt werden.

