Polizei Warendorf / Sendenhorst. Verkehrsunfall mit ...

Sendenhorst. Verkehrsunfall mit alkoholisiertem Autofahrer

Warendorf - Am Samstag, den 16.03.2019, um 23.25 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Sendenhorster die Straße Sudfeld von Ahlen in Richtung Sendenhorst. Im Verlauf einer langgezogenen Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort kollidierte er mit mehreren Leitpfosten und einem Verkehrszeichen. Im angrenzenden Straßengraben überschlug sich der Pkw und blieb auf dem Dach liegen. Bei dem Unfall verletzte sich der 39-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten ihn in ein nahgelegenes Krankenhaus.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholeinfluss bei dem 39-Jährigen fest. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten seinen Führerschein sicher. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von 9300 Euro. Der schwerbeschädigte Pkw musste abgeschleppt werden.

