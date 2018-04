Polizei Warendorf / Sendenhorst. Verkehrsunfallflucht mit ...

Sendenhorst. Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden

Warendorf - Am Donnerstag, 19.04.2018, um 13.10 Uhr, ereignete sich auf der L585 in Sendenhorst eine Verkehrsunfallflucht zwischen einem LKW und einem Traktor.

Der 19-jährige Traktorfahrer befuhr die Landstraße in Richtung Sendenhorst, bis ihm ein LKW entgegenkam. Der Fahrer des LKWs fuhr in Höhe des entgegenkommenden Traktors auf die Gegenfahrbahn. Der Sendener musste ausweichen und rutschte mit seinem Fahrzeug in den danebenliegenden Graben. Aufgrund dessen wurden der Traktor, der Anhänger und ein Leitpfosten beschädigt. Außerdem lief Gülle aus dem Anhänger, so dass die Stadtverwaltung und die untere Wasserbehörde eingeschaltet wurden. Der LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden wird auf 30.200,- Euro geschätzt.

Geschrieben und eingestellt von Schülerpraktikantin Franziska Rühl

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw