Polizei Warendorf / Sendenhorst: Zwei Radfahrer bei Unfall ...

Sendenhorst: Zwei Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Warendorf - Am 29.05.18, gegen 19:50 Uhr, kam es im Sendenhorster Ortsteil Albersloh zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Radfahrer schwer verletzt wurden. Ein 48jähriger Mann aus Münster sowie ein 62jähriger Mann aus Sendenhorst befuhren jeweils mit ihren Fahrrädern den Radweg entlang der L 586. In einer langgezogenen Kurve kollidierten die sich entgegenkommenden Radfahrer frontal miteinander. Beide stürzten und zogen sich schwere Kopfverletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1650 Euro. Die Polizei sucht dringend Zeugen, welche den Unfall gesehen haben. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Ahlen unter Telefon 02382-9650 oder per Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de

