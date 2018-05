Polizei Warendorf / Telgte. 77-jährige Fahrradfahrerin bei ...

Telgte. 77-jährige Fahrradfahrerin bei Unfall leicht verletzt

Warendorf - Bei einem Verkehrsunfall, der sich am Montag, 14.05.2018, um 14.49 Uhr, auf der August-Winkhaus-Straße in Telgte ereignete, verletzte sich eine 77-jährige Fahrradfahrerin leicht. Diese befuhr mit ihrem Rad den Radweg der August-Winkhaus-Straße aus Richtung Telgte kommend in Fahrtrichtung Lauheide. In Höhe der Anschrift Lauheide 3 fuhr sie nach links auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Eine nachfolgende 38-jährige Autofahrerin erkannte die Situation und wich mit ihrem Pkw nach links aus. Es kam zu einer leichten Berührung des Pkw mit der Fahrradfahrerin und diese stürzte zu Boden. Hierbei verletzte sich die 77-Jährige leicht. Rettungskräfte brachten die Verletzte zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand leichter Sachschaden.

