Polizei Warendorf / Telgte - Betrunken mit Rad gestürzt, 1 ...

Telgte - Betrunken mit Rad gestürzt, 1 Person schwer verletzt

Warendorf - Am 30.05.18, gegen 19:30 Uhr kam es in Telgte auf der Hans-Geiger-Straße zu einem Alleinunfall eines Radfahrers. Ein 38-jähriger Telgter wollte auf sein Rad aufsteigen und stürzte. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste in eine Klinik nach Münster gebracht werden. Im Verlauf der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum des Radfahrers. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

