Polizei Warendorf / Telgte. Diebstahl von Aluminiumplatten

Telgte. Diebstahl von Aluminiumplatten

Warendorf - Unbekannte Personen stahlen zwischen Donnerstagabend (21.3.2019) und Freitag, 22.3.2019, 16.30 Uhr von einem landwirtschaftlichen Anwesen in Telgte, Böckenhagen über zwanzig Aluminumplatten. Die Platten sind 0,60 Meter mal 4,00 Meter groß und dürften mit einem Transporter weggeschafft worden sein. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

