Polizei Warendorf / Telgte. Einbruch in Reihenhaus

Telgte. Einbruch in Reihenhaus

Warendorf - In dem Zeitraum von Freitag, 30.11.2018, 14.30 Uhr, bis Sonntag, 02.12.2018, 21.00 Uhr, drang ein bislang unbekannter Einbrecher in ein Reihenhaus an der Walter-Gropius-Straße ein. Der Täter nutzte die Abwesenheit der Bewohner, um den gesamten Wohnbereich zu durchsuchen. Konkrete Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

