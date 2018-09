Polizei Warendorf / Telgte. Eine Verletzte bei Verkehrsunfall

Telgte. Eine Verletzte bei Verkehrsunfall

Warendorf - Am Freitag, 21.09.2018, um 15.25 Uhr, ereignete sich auf der Westbeverner Straße in Telgte ein Verkehrsunfall, als ein 32jähriger Mann aus Telgte beabsichtigte seinen Pkw zu wenden. Hierbei kollidierte dieser mit dem Pkw einer 21jährigen Frau, ebenfalls aus Telgte, welche die Westbeverner Straße in Richtung Westbevern befuhr. Eine 51jährige Beifahrerin aus Telgte, welche sich im Fahrzeug der 21Jährigen befand, wurde bei dem Verkehrsunfall verletzt und durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

