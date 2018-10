Polizei Warendorf / Telgte. Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall ...

Telgte. Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall gestürzt

Warendorf - Am Mittwoch, 10.10.2018, kam es gegen 16.50 Uhr auf der Wolbecker Straße in Telgte zu einem Verkehrsunfall mit einem Fahrradfahrer. Ein 64-jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw die Schillerstraße und wollte die Wolbecker Straße in Richtung Von-Siemens-Straße überqueren. Er hielt zunächst im Einmündungsbereich an. Als der Telgter dann mit seinem Fahrzeug über die Kreuzung fuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem 78-jährigen Fahrradfahrer. Dieser passierte zu diesem Zeitpunkt den Radweg der Einmündung Von-Siemens-Straße in Richtung Innenstadt. Der Telgter stürzte und verletzte sich dabei. Rettungskräfte kümmerten sich um die weitere ärztliche Versorung des Schwerverletzten. Bei dem Verkehrsunfall entstand geringer Sachschaden von etwa 300 Euro.

