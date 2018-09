Polizei Warendorf / Telgte, Harkampsheide: Diebstahl aus Pkw

Telgte, Harkampsheide: Diebstahl aus Pkw

Warendorf - Bislang unbekannte Täter schlugen am Donnerstag, 20.09.2018, zwischen 18:00-19:15 Uhr, auf dem Parkplatz des dortigen Golfclubs an einem silbernen VW Sharan die Scheibe der Beifahrertür ein. Aus dem Pkw entwendeten sie eine Handtasche samt Handy des Herstellers Huawei. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Warendorf unter der Telefonnummer 02581-941000.

