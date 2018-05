Polizei Warendorf / Telgte. Leichtkraftradfahrer erst ...

Telgte. Leichtkraftradfahrer erst aufgefahren, dann mit dem Gegenverkehr zusammengestoßen

Warendorf - Am Montag, 7.5.2018, befuhr ein 16-Jähriger gegen 7.45 Uhr, mit seinem Leichtkraftrad die L 811 von Westbevern in Richtung Telgte. Vor ihm befanden sich drei weitere Fahrzeuge. Als der Fahrzeugführer des ersten vorausfahrenden Autos abbog, bremsten die beiden nachfolgenden Pkw-Fahrer ihre Fahrzeuge ab. Diese Situation erkannte der 16-Jährige zu spät, bremste und wich nach links aus. Dabei streifte der Jugendliche mit seinem Leichtkraftrad zunächst das Heck des vor ihm befindlichen Mazda CX 5 eines 60-Jährigen aus Rheine. Anschließend prallte er mit dem Zweirad gegen die linke Fahrzeugfront eines entgegenkommenden Opel Adam einer 46-Jährigen Telgterin. Durch den Zusammenstoß schleuderte der Westbeverner auf die Fahrbahn. Ein Zeuge forderte einen Rettungswagen an, dessen Besatzung den Zweiradfahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus brachte. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro.

