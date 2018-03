Polizei Warendorf / Telgte. Mercedes Sprinter gestohlen

Telgte. Mercedes Sprinter gestohlen

Warendorf - Unbekannte Personen stahlen am Mittwoch, 14.3.2018, zwischen 10.00 Uhr und 21.50 Uhr, einen Mercedes Sprinter an der Von-Siemens-Straße in Telgte. Bei dem blauen Fahrzeug handelt es sich um einen offenen Kastenwagen mit Ladefläche. An dem Lkw war das amtliche Kennzeichen WAF-HE 220 angebracht. Wer hat den Diebstahl des Fahrzeugs beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

