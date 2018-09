Polizei Warendorf / Telgte. Nächtlicher Einbruch in Einfamilienhaus

Telgte. Nächtlicher Einbruch in Einfamilienhaus

Warendorf - In der Nacht zu Samstag, den 29.09.2018, brach ein bislang unbekannter Täter in ein Einfamilienhaus an der Straße Fürstendiek ein. Während die Bewohnerin in ihrem Schlafzimmer schlief, durchsuchte der Unbekannte die Räume des Gebäudes. Angaben zum Diebesgut liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, sich bei der Polizeiwache Warendorf, Telefon 02581-941000 oder unter der E-Mail-Adresse poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

