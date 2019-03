Polizei Warendorf / Telgte. Paket aus Zustellerfahrzeug gestohlen

Telgte. Paket aus Zustellerfahrzeug gestohlen

Warendorf - Am Dienstag, 26.3.2019 beobachtete ein Zeuge, wie sich eine männliche Person gegen 15.15 Uhr an einem unverschlossenen Zustellerfahrzeug an der Ingeborg-Bachmann-Straße in Telgte zu schaffen machte. Der Zusteller lieferte zu diesem Zeitpunkt in der Nähe Pakte aus. Nachdem sich der Unbekannte davon überzeugt hatte, dass sich niemand im Fahrzeug befand, öffnete er eine Tür und nahm ein Paket heraus. Damit flüchtete er gemeinsam mit einer weiteren männlichen Person in Richtung Don-Bosco-Schule. Reste des Diebesguts fanden Polizisten hinter der Sporthalle der Schule.

Der Tatverdächtige ist circa zwischen 17 und 18 Jahre alt, breitschultrig, hat eine kräftige Figur und hielt eine Sonnenbrille in der Hand. Er war mit einer Jeans, braun/grünen Jacke sowie einer grünen Baseballkappe bekleidet.

Der Mittäter ist circa 17 bis 18 Jahre alt, zwischen 1,80 Meter und 1,85 Meter groß, hat eine schlanke Figur, rote kurze Haare und einen roten Vollbart. Diese Person hatte ein Fahrrad dabei.

Wer kennt die gesuchten Tatverdächtigen und kann Angaben zu ihnen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

