Polizei Warendorf / Telgte. Polizei stellte überlauten ...

Telgte. Polizei stellte überlauten Fernseher aus; Bewohner schlief weiter.

Warendorf - Am frühen Morgen des 22.09.2018 gegen 05:45 Uhr meldeten Zeugen eine Person, die sich lautstark störend vor einem Mehrfamilienhaus auf der Straße "Baßfeld" verhielt. Als die Polizei eintraf, war die störende Person jedoch nicht mehr zugegen. Die Einsatzkräfte rückten deshalb wieder ab. Kurz nachdem sie den Einsatzort verlassen hatten wurde erneut durch die Zeugen eine Ruhestörung gemeldet, dieses Mal jedoch aus dem Haus. In dem Mehrfamilienhaus konnten die Einsatzkräfte bereits im Treppenhaus überlaute Musik wahrnehmen. Die Wohnung, im dritten OG, aus der die Musik drang, wurde jedoch nicht geöffnet, so dass sich die Einsatzkräfte selbständig Zugang verschaffen mussten. In der Wohnung stellten sie überlaute Musik aus einem Fernseher und einen mittlerweile tiefschlafenden Bewohner fest. Der Fernseher wurde abgestellt und die häusliche Ruhe damit wiederhergestellt. Der Bewohner schlief währenddessen tief und fest weiter seinen Rausch aus, ohne den polizeilichen Besuch bemerkt zu haben.

