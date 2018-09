Polizei Warendorf / Telgte-Westbevern. Brand im Garten griff ...

Telgte-Westbevern. Brand im Garten griff auf Carport und Hecke über.

Warendorf - Am 09.09.2018 gegen 11:15 Uhr geriet in der Straße Kramers Kamp zunächst der Inhalt einer Mülltonne in Brand. Der Brand griff unmittelbar auf ein angrenzendes Carport und eine Hecke über. Die eingesetzte Feuerwehr brauchte den Brand nicht mehr löschen, da es den Anwohnern gelungen war, diesen selbständig unter Kontrolle zu bekommen. Der Sachschaden blieb daher gering.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw