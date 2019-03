Polizei Warendorf / Telgte-Westbevern . Rennradfahrer schwer ...

Telgte-Westbevern . Rennradfahrer schwer verletzt.

Warendorf - Am 30.03.2019 gegen 15:25 Uhr befuhr ein Gruppe von Rennradfahrern die L 811 von Westbevern in Richtung Greven. Kurz vor dem Ortsausgang fuhr, aus bislang unbekannten Gründen, ein 54-Jähriger aus Münster, auf seinen gleichaltrigen Vordermann auf und stürzte dadurch. Er zog sich Verletzungen zu, die einen stationären Krankenhausaufenthalt erforderten. Mit einem RTW wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw