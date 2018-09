Polizei Warendorf / Telgte. Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin im ...

Telgte. Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin im Kreisverkehr

Warendorf - Am Mittwoch, 26.09.2018, kam es gegen 12.25 Uhr, zu einem Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin im Kreisverkehr Orkotten/Wolbecker Straße in Telgte. Die 35-Jährige befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Wolbecker Straße aus Richtung Innenstadt kommend. Als sie in den Kreisverkehr einfuhr und die Straße Orkotten passierte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto. Dessen 39-jährige Fahrerin aus Telgte bog zu diesem Zeitpunkt in den Kreisverkehr ein. Die Fahrradfahrerin stürzte und verletzte sich leicht. Rettungskräfte brachten die Telgterin zur weiteren ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus. Der bei dem Verkehrsunfall entstandene Sachschaden beträgt etwa 650 Euro.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw