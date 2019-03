Polizei Warendorf / Wadersloh. Deutlich zu schnell gefahren

Wadersloh. Deutlich zu schnell gefahren

Warendorf - Deutlich zu schnell fuhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer am Donnerstagmittag (28.3.2019) auf der B 58 im Bereich Wadersloh. 161 km/h zeigte das Geschwindigkeitsmessgerät statt der erlaubten 70 km/h an. Abzüglich der Toleranz bedeutet das für den Autofahrer mindestens ein Bußgeld von 600 Euro, zwei Punkte und drei Monate Fahrverbot. In diesem Fall kann vorsätzliches zu schnelles fahren angenommen werden, so dass für diesen Verstoß das doppelte Bußgeld fällig werden könnte.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw