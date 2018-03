Polizei Warendorf / Wadersloh-Diestedde. In Vorraum eines ...

Wadersloh-Diestedde. In Vorraum eines Geschäfts eingedrungen

Warendorf - Unbekannte Personen drangen am Donnerstag, 15.3.2018, gegen 1.50 Uhr, in den Vorraum eines Geschäfts an der Lange Straße in Diestedde ein. Möglicherweise wurde der oder die Täter von Anwohnern gestört und sahen von dem weiteren Einbruch in die Geschäftsräume ab. Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw