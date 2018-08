Polizei Warendorf / Wadersloh. Gestützter Pedlec-Fahrer verletzt

Wadersloh. Gestützter Pedlec-Fahrer verletzt

Warendorf - Ein 65-Jähriger Pedlec-Fahrer aus Wadersloh befuhr am 18.08.2018 gegen 19:09 Uhr die Mühlenfeldstraße in Richtung Diestedde. Aus ungeklärter Ursache stürzte er und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde er einem Krankenhaus zugeführt, in dem er auf Grund seiner Verletzungen verbleiben musste.

