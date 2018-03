Polizei Warendorf / Wadersloh-Liesborn, Alkoholisierte ...

Wadersloh-Liesborn, Alkoholisierte Radfahrerin geriet in den Straßengraben und verletzte sich leicht

Warendorf - Am 31.03.2018, gegen 05:30 Uhr, befuhr eine 25-jährige, aus dem Kreis Warendorf stammende, mit ihrem Fahrrad die Herzfelder Straße aus Richtung Liesborn kommend in Richtung Herzfeld. Sie kam mit ihrem Fahrrad nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet in den angrenzenden Straßengraben, wobei sie sich leicht verletzte. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte die Polizei Alkoholmissbrauch fest, so dass die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren, wegen des Verdachtes der Trunkenheit im Straßenverkehr, eingeleitet wurde.

