Polizei Warendorf / Wadersloh-Liesborn. Polizei suchte nach ...

Wadersloh-Liesborn. Polizei suchte nach vermisster Person

Warendorf - Am Sonntag, 21.1.2018, suchte die Polizei längere Zeit nach einem aus einem Liesborner Pflegeheim vermissten 60-Jährigen. Aufgrund einer Desorientierung und körperlich Einschränkung bestand die Gefahr, dass sich der Mann in hilfloser Lage befand. Die Polizei setzte bei der Suche zahlreiche Einsatzkräfte sowie einen Personensuchhund ein. Der konnte zwar eine Fährte des Mannes aufnehmen, aber die Suche mit dem Diensthund führte nicht zum Erfolg. Kurz vor 14 Uhr meldete ein Zeuge eine gehbehinderte Person auf der Winkelstraße. Hierbei handelt es sich um den Vermissten, der wohlbehalten in die Einrichtung zurück gebracht werden konnte.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw