Polizei Warendorf / Wadersloh-Liesborn. Zeugen nach ...

Wadersloh-Liesborn. Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Warendorf - Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Donnerstag, 06.09.2018, um 15.37 Uhr, auf der Göttinger Straße in Liesborn ereignete, sucht die Polizei Beckum Zeugen. Ein unbekannter Autofahrer befuhr die Göttinger Straße in Fahrtrichtung Herzfeld. In einer Kurve kam ihm ein 55-jähriger Autofahrer aus Hamm entgegen. Beim Passieren stießen die Außenspiegel der Fahrzeuge gegeneinander. Umherfliegende Lack- und Glasteile beschädigten das Fahrzeug eines 56-jährigen aus Lippetal. Dieser fuhr mit seinem Pkw hinter dem Fahrzeug des Unbekannten. Der Unbekannte entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Personen, die Angaben zu dem verursachenden Fahrzeug oder dessen Fahrer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Beckum, Telefon 02521/911-0, oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.

OTS: Polizei Warendorf newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/52656 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_52656.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Warendorf Pressestelle Telefon: 02581/600-130 Fax: 02581/600-129 E-Mail: pressestelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw

Außerhalb der Bürozeiten:

Polizei Warendorf Leitstelle Tel.: 02581/600-244 Fax: 02581/600-249 Email: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de http://warendorf.polizei.nrw