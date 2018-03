Polizei Warendorf / Wadersloh: Motorbrand im Schulbus

Wadersloh: Motorbrand im Schulbus

Warendorf - Am 08.03.2018, gegen 13:15 Uhr, kam es auf der Stromberger Straße in Wadersloh zu einem Brand in einem Schulbus. Der Fahrer hatte während der Fahrt einen lauten Knall gehört und daraufhin das Fahrzeug gestoppt. Er stellte fest, dass der Motor im Heckbereich brannte. Der Busführer brachte zunächst die drei Schulkinder in Sicherheit und begann anschließend mit den Löscharbeiten. Diese wurden von der Feuerwehr Wadersloh fortgeführt. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Bus abgeschleppt. Es wurde niemand verletzt. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Brandursächlich dürfte ein technischer Defekt sein. Die Kinder wurden mit einem Ersatzbus zu ihren Haltestellen gebracht.

